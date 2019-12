CorSera – Lukaku-Esposito, il Gigante e il Fanciullo: la favola di Natale. Adesso Conte…

“Il Gigante e il Fanciullo. La perfetta favola di Natale la scrive l’Inter di Antonio Conte”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al poker rifilato dall’Inter al Genoa con Lukaku ed Esposito tra i protagonisti della serata: “Il successo sul Genoa di Thiago Motta è un doppio regalo firmato dal Gigante Romelu Lukaku e dal Fanciullo Sebastiano Esposito. Una storia strappalacrime, di commozione e vivida gioia. A fine gara il pianto solca gli occhi di un ragazzo di 17 anni e 172 giorni che ha appena bagnato il suo esordio da titolare in serie A con un gol su rigore, diventando così il più giovane, dopo Mario Corso, a segnare con la maglia dell’Inter”, sottolinea il quotidiano.

LUKAKU SHOW – I giudizi per la prestazione di Lukaku non possono che essere più che positivi, anche per il gesto in occasione del rigore di Esposito:

“Terza doppietta, dodicesimo centro personale in campionato, manda in orbita l’Inter e tiene il Genoa nell’inferno del penultimo posto, lo conferma totem d’attacco e della manovra nerazzurra che su di lui s’appoggia e si erige per superare gli ostacoli e abbattere gli avversari. La sua possanza è autorità indiscutibile in campo, ma ha pure un volto dolcissimo. Quando Gagliardini, un altro riemerso dall’ombra e tornato determinante protagonista si guadagna il rigore dopo aver peraltro già segnato il gol del raddoppio, è Lukaku a dirigersi sul dischetto. Toccherebbe a lui tirare, ma i quasi sessantamila di San Siro si commuovono, invitano il centravanti belga al beau geste. Il ragazzino è lì a un passo speranzoso, il Gigante gli dona il pallone e lo lascia calciare: «Tiralo tu. Va convinto e fai gol». Il sogno del Fanciullo si trasforma in realtà, esplode la pazza gioia. La favola è compiuta, San Siro applaude felice. L’Inter arriva così all’agognata sosta, da temuta prima in classifica: questo è il regalo portato in dote da Conte. Ora il tecnico aspetta i rinforzi giusti per chiudere al meglio il girone d’andata contro Napoli e Atalanta e dare il tormento alla Juve fino alla fine”.