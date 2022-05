Esposito: “Vivo un sogno. I miei fratelli mi danno sempre consigli. All’Inter…”

L'attaccante classe 2005 sta disputando da protagonista l'Europeo Under 17 in Israele con la Nazionale azzurra

L'Italia Under 17 affronta oggi alle 19 il Lussemburgo nella terza e ultima giornata della fase a gironi, con l'obiettivo di vincere e conquistare l'accesso ai quarti di finale dell'Europeo di categoria. Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e match winner pochi giorni fa nel match contro Israele, ha parlato in un'intervista rilasciata al sito ufficiale della federazione: "Una partita decisiva per andare ai quarti e dove ci giochiamo tutto quello che di buono abbiamo costruito per arrivare sin qui. Il nostro gruppo ha la forza per superare quest'ultimo ostacolo e per continuare a far bene in questo Europeo".

"I miei fratelli mi obbligavano a giocare in porta e loro si affrontavano nell'uno contro uno ma in quel campetto ho giocato partite interminabili che hanno rafforzato la mia passione per il calcio". Quando era ancora piccolo il trasferimento da Castellammare di Stabia a Brescia con tutta la famiglia: "Una scelta rischiosa ma papà era convinto fosse quella giusta. L'Inter? Ho cominciato dai Pulcini e per 8 anni ho fatto tutta la trafila insieme a Luca Di Maggio da cui non mi sono mai separato. I miei fratelli? Ci sentiamo sempre e, per similitudine di ruolo, ascolto i consigli tecnici che mi dà Sebastiano mentre, per come debbo comportami fuori dal campo, mio fratello Salvatore che mi suggerisce cosa fare".

"Far parte della Nazionale per me è motivo di grande orgoglio: ci si dimentica delle diverse appartenenze nei club e si è uniti da un'unica maglia che rappresenta l'Italia. Se penso che due anni fa ero davanti al televisore per seguire l'Europeo Under 17 che stava giocando mio fratello Sebastiano in Nord Irlanda e che ora sono qui, addirittura ho segnato il gol della vittoria contro l'Israele nella mia seconda partita, è un sogno da cui non mi voglio risvegliare".

