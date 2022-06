Esposito: “Meglio andare all’estero a giocare. In Italia appena sbagli…”

Finale Under 17 Italia-Olanda. Gli olandesi avevano 120 presenze in totale. E gli italiani? Una. C’è qualcosa che non va. Io penso che l’Inghilterra sia il campionato più forte, ma si gioca. Secondo me in Italia ti lanciano, ma non si può sbagliare. Appena vai bene sei un fenomeno, appena sbagli sei giovane, non sei pronto, devi andare in Serie B, a giocare di qua o di là”.