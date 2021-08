Esposito, che inizio al Basilea. Kaufmann: “Ottima impressione. Per convincere l’Inter…”

Sebastiano Esposito ha iniziato al meglio la sua avventura al Basilea, con due gol in altrettante uscite. Philipp Kaufmann ha parlato di lui

Ottima. È vero, statisticamente non è stata la sua migliore stagione, ma secondo me la Serie B non è un campionato adatto ai giovani attaccanti. Si confrontano con giocatori scafati, sono messi di fronte a squadre tatticamente preparate. Qui il campionato è diverso, e questo è stato il punto sul quale abbiamo fatto leva per convincere l'Inter. Ci siamo riusciti anche grazie a quanto fatto con Darian Males...

"Esattamente. Darian è stato precedentemente prestato al Genoa, ma ha avuto spazio soltanto in un'occasione in sei mesi. Al Basilea ha ritrovato continuità e fiducia, cosa gradita ai grandi club. Ecco perché dobbiamo porci come trampolino di lancio, senza far mancare il supporto, soprattutto per quello che riguarda l'extra-campo. È fondamentale per far sì che i giocatori possano esprimersi ai massimi livelli e crescere nel miglior modo possibile. Questo è il nostro piano e siamo sicuri di poterlo mettere in atto".