Sky – Inter, Esposito può lasciare l’Anderlecht e approdare in Serie B

Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe essere in Serie B. Nella giornata di ieri è trapelata l'indiscrezione dell'interesse della Ternana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, c'è un altro club che si sta muovendo per il classe 2002.

Si tratta del Benevento di Fabio Cannavaro, alla ricerca di un attaccante: il primo obiettivo è Coda, in forza al Genoa, ma l'alternativa è proprio Esposito, in prestito all'Anderlecht - 14 presenze in campionato, 1 gol - dall'Inter.