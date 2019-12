Rigore Lukaku-Esposito. TS: “Scena da Libro Cuore non graditissima da Conte visto che…”

“Non avrà stupito con effetti speciali come Cristiano Ronaldo a Genova, però Romelu Lukaku ha fatto quello che gli veniva chiesto: ha trascinato l’Inter a una vittoria fondamentale nella corsa scudetto. Due gol, un assist (a Gagliardini) e il rigore regalato a Esposito, scena da Libro Cuore non graditissima però da Conte, considerato che il rigorista designato era il belga. Il Natale dell’Inter è arrivato con qualche giorno d’anticipo”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla vittoria netta e importante dell’Inter sul Genoa che ha permesso a Conte di eguagliare Mancini (2006-2007 e 2007-2008) e Mourinho (2008-2009) con 42 punti in 17 giornate.

LA RIPRESA – Appuntamento a domenica 29 per la ripresa dei lavori in casa Inter. “«Questi otto giorni di vacanza se li sono meritati», chiude l’Antonio che ha comunque provveduto a consegnare i compiti a tutti i suoi soldatini. Anche perché, alla ripresa l’Inter è attesa dal Napoli (al San Paolo, dove in campionato i nerazzurri non vincono dal 1997) e dall’Atalanta a San Siro. Un inizio 2020 col botto”, chiosa Tuttosport.