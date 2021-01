“Il re di Milano”. Questa la brevissima e chiarissima descrizione di Sebastiano Esposito, centravanti dell’Inter in prestito al Venezia, per Romelu Lukaku, suo grande amico e compagno l’anno scorso in nerazzurro. Il classe 2002 ha infatti postato su Instagram il momento del calcio di rigore di ieri sera del belga, definendolo senza giri di parole.

