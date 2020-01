Un club attento al mercato dell’Inter in attacco: occhi puntati su Esposito

Pinamonti sta per lasciare il Genoa e il Cagliari sarebbe interessato a prenderlo. Questo è quanto scrive di lui il Corriere dello Sport. Se arrivasse al club sardo, Cerri sarebbe libero per la Spal. Ma il club ferrarese è in attesa per cercare di capire come finirà il mercato nerazzurro in attacco. Se arrivasse Giroud come sembra potrebbe partire Esposito. La Spal sarebbe in prima fila per il prestito del giovane attaccante che ha collezionato 8 presenze nella prima parte della stagione.

(Fonte: CdS)