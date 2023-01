Esposito: “Napoli senza ansia, le sfide con Inter e Juve non sono decisive”

"La ripresa del campionato è un'incognita ma credo che pian piano rivedremo lo stesso andamento della prima parte e spero, da napoletano, di vedere gli azzurri ancora primi in classifica. Non credo che le gare con Inter e Juve siano decisive per la "chiusura" del campionato, che è ancora lungo. Sono tappe importanti e la gara contro i nerazzurri ha certamente delle insidie. Sono comunque andato in questi giorni a Castelvolturno e la squadra mi pare in salute dal punto di vista fisico e mentale. E' un Napoli che riprende il campionato con un piccolo margine di vantaggio e i partenopei hanno la possibilità di giocare queste gare senza eccessiva ansia".