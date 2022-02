Esposito: “Pinamonti attaccante del futuro. In doppia cifra grazie ad Andreazzoli”

Il pensiero dell'ex calciatore a proposito del giovane attaccante arrivato all'Empoli in prestito dall'Inter

Carmine Esposito, ex calciatore tra le altre dell'Empoli ed ex allenatore delle giovanili dei toscani, ha parlato proprio della squadra di Andreazzoli ai microfoni di TMW Radio. Questo il suo punto di vista sugli azzurri e su Andrea Pinamonti, arrivato in estate in prestito dall'Inter: "Credo che se farà un colpaccio contro la Samp, perchénon sognare qualcosa di importante visto che ormai non rischia più in campionato? Mi sta piacendo Pinamonti, è il futuro degli attaccanti italiani, anche se in giro vedo che non ci puntano molto. Sta dimostrando di essere un bel giocatore. Anche a Empoli all'inizio se ne parlava poco, non aveva fatto tanti gol. E' stato bravo Andreazzoli a metterlo in condizione di esprimersi al meglio, ora è già in doppia cifra"