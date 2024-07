"Il Bari cerca il portiere sotto la Lanterna: sempre vivo l’interesse per Nicola Leali (31) del Genoa, il profilo ideale per affidabilità ed esperienza. Ma il club ligure lo libererebbe solo dopo aver trovato il sostituto di Josep Martinez e allora si valuta anche un’opzione più giovane ma ugualmente rodata nel campionato di B come il serbo Filip Stankovic (22), tornato all’Inter dopo l’anno alla Sampdoria", commenta il Corriere dello Sport che poi aggiunge, come Sebastiano Esposito possa rimanere in Serie B, nonostante l'interesse dell'Empoli: "Per il Sassuolo si complica, invece, la trattativa per l’attaccante Sebastiano Esposito (22) che potrebbe tornare dall’Inter alla Sampdoria".