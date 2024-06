Sampdoria, occhi in casa Inter: piacciono anche Stankovic jr e Akinsanmiro

Tra Inter e Sampdoria potrebbe presto crearsi un interessante asse di mercato, che vedrebbe coinvolti numerosi giovani. I nerazzurri, come noto, seguono con grande attenzione Giovanni Leoni, centrale classe 2006 appena riscattato dai blucerchiati: i doriani, da parte loro, stanno valutando alcuni prodotti del vivaio interista da inserire come eventuali contropartite tecniche in questa operazione.

Il nome più gettonato è quello di Pio Esposito, ma non è il solo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il club blucerchiato punta Francesco Pio Esposito – nel mirino pure di Torino e Cagliari - ma gradirebbe riavere in prestito Filip Stankovic, come portiere, mentre piacciono anche il fratello Aleksandar e Akinsanmiro. L'Inter ha confermato di apprezzare in maniera particolare il difensore classe 2026 Giovanni Leoni, sulle cui tracce ci sono anche Napoli e Tottenham. La Samp non vorrebbe perderlo, ma se sul tavolo finissero 5 milioni di euro...".