Inter, Esposito riscrive la storia: battuti Bergomi, Corso e Balotelli

Sebastiano Esposito continua a macinare record. Il classe 2002 sta conquistando un record dopo l’altro entrando di diritto nella storia dell’Inter e scalzando personaggi illustri dei 111 anni del club nerazzurro come Beppe Bergomi e Mario Corso.

La Gazzetta dello Sport riavvolge il nastro ed elenca tutti i primati del giovane attaccante nato a Castellammare di Stabia 17 anni fa: “Dopo il titolo di più giovane di sempre ad aver debuttato in Europa – a marzo in Europa League – e poi in Champions, Sebastiano si è preso la palma del più giovane marcatore dell’Inter a San Siro a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni, scalzando Bergomi (in rete in un derby del settembre 1981 a 17 anni, 9 mesi e 15 giorni). In assoluto, secondo marcatore nerazzurro più giovane di sempre (17 anni e 172 giorni) dietro a Mario Corso (17 anni e 97 giorni) che qui ha scritto pagine di storia e che però il primo acuto lo trovò in casa del Bologna. Infine Seba ha superato Balotelli (17 anni e 203 giorni) tra i più giovani titolari dell’Inter in A nel XXI secolo“.