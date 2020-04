Un coro da tifoso e momenti in campo. Sebastiano Esposito ha vissuto momenti straordinari in questa stagione, per ora interrotta, da interista. L’esordio in campionato, il gol su rigore che Lukaku gli ha concesso su un piatto d’argento, l’abbraccio alla sua mamma che ha commosso tutti, l’esordio in Champions. Tanto a 17 anni. Tutto riassunto in un post su Instagram con una dedica all’Inter che gli ha realizzato un sogno: “Sei il vanto di Milano”, scrive Seba.