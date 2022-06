Esposito, sostenute le visite mediche con l’Anderlecht: annuncio in arrivo

L'attaccante classe 2002 lascia nuovamente l'Inter e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al club belga

Manca solamente l'ufficialità, ma l'operazione è ormai definita: Sebastiano Esposito lascia nuovamente l'Inter e si trasferisce all'Anderlecht in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante classe 2002, reduce da una stagione in Svizzera al Basilea, nella giornata di ieri ha già sostenuto le visite mediche di rito, come confermato dalla stampa belga: previsto nelle prossime ore l'annuncio.