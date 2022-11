Inter, focus sugli esterni: ecco chi sarebbe il profilo ideale per Inzaghi

In casa Inter il focus del mercato in entrata riguarda gli esterni. Per Inzaghi, secondo Tuttosport, il nome ideale sarebbe uno solo: "L'obiettivo - dopo aver fatto il punto della situazione con Beppe Marotta e Simone Inzaghi - è trovare un laterale in grado di saltare l'uomo nonché di garantire quella precisione negli assist che non è esattamente nel dna di Denzel Dumfries, tanto per citare un esempio. Non fosse in procinto di rinnovare il contratto fino al 2027 con la Lazio, il profilo ideale per Inzaghi sarebbe quello di Manuel Lazzari. Giocatore che resta comunque punto di riferimento tecnico per l'allenatore".