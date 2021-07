Bellerin il preferito dell’Inter. Altri due esterni nel mirino, in A il più abbordabile

L'Inter è a caccia di un esterno per la fascia destra dopo la partenza di Hakimi andato al Psg

Dopo la partenza di Hakimi, decisivo nella scorsa stagione con Conte, l'Inter è ora costretta a cercare un sostituto per la fascia destra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Il preferito dei nerazzurri è Bellerin dell'Arsenal, l'Inter tratta col club inglese per avere lo spagnolo in prestito.