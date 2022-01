Inter, Inzaghi si tiene stretto il pari: “I due estremi nerazzurri a Bergamo”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su chi ha brillato a Bergamo e chi invece non è riuscito a incidere in casa Inter

La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su chi ha brillato a Bergamo e chi invece non è riuscito a incidere in casa Inter ieri. I due estremi dei nerazzurri, come si legge sul quotidiano: “Handanovic a Bergamo è stato il compagno di cui fidarsi, perché c’è stato quando gli altri ne avevano bisogno, quando l’Inter non riusciva più a tirarsi via dalla testa e dalle gambe le fatiche della Supercoppa. L’ha sentita pure Dzeko, la fatica. La voglia di trovare un gol che gli manca dal 4 dicembre: siamo a due centri negli ultimi tre mesi in Serie A, non esattamente il migliore dei mondi possibili. Sono gli estremi dell’Inter. La sintesi è un pareggio che Inzaghi si tiene stretto”, si legge.