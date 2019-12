L’Inter esulta, ma per de Vrij Candreva è un intruso. E allora Stefan lo cancella dalla foto

I quattro gol al Genoa hanno ridato non solo i tre punti, ma hanno rispedito l’Inter al primo posto in classifica al pari della Juventus. Ovvio, dunque, che l’umore, in casa nerazzurra, sia piuttosto alto. Lo dimostra anche il siparietto social inscenato da Stefan de Vrij, uno capace sempre di suscitare un sorriso nei tifosi nerazzurri. Prendendo spunto da una foto dell’esultanza di ieri del gruppo dopo un gol, in cui si intravede a malapena a causa della presenza di Antonio Candreva davanti a lui, il difensore olandese ha letteralmente “cancellato” dalla foto il compagno di squadra. Nella storia successiva, infatti, Candreva è magicamente scomparso. “Spostati, grazie”, ha scritto de Vrij.