Giornale – Inter eterna incompiuta: seconda e regolarmente eliminata. Conte è da 5 per due motivi

Il 2020 si chiude oggi ed è tempo di giudizi e valutazione dell’anno solare che si appresta ad andare in archivio. Nel pagellone di fine anno del quotidiano Il Giornale si parla anche dell’Inter e del suo allenatore Antonio Conte, a un anno e mezzo di distanza dall’inizio del nuovo progetto nerazzurro:

“L’Inter (6,5) di Antonio Conte (5 per le continue lamentele e il modo di rapportarsi al club) è l’eterna incompiuta: arriva seconda in campionato (a un punto dalla Juve) e seconda in Europa League perdendo la finale col Siviglia. Ma esce regolarmente al primo turno in Champions, eliminata da squadre non irresistibili come i due Borussia, il Dortmund l’anno scorso, il Moenchengladbach quest’anno. Adesso è seconda e senza impegni di coppa può concentrarsi su uno scudetto che insegue da troppo tempo”.