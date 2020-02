Eto’o: “A maggio a Milano evento che toccherà il cuore da vicino”. Pronto l’addio al calcio?

Samuel Eto’o dà l’addio al calcio il 26 maggio? L’ex attaccante dell’Inter ai microfoni di Skysport ha detto: «Sono a Milano perché resto molto legato a questa città e qui, il 26 maggio, ci sarà un grande evento che toccherà il mio cuore da vicino». Al momento quindi niente di ufficiale, non ha aggiunto altro. L’agenzia Stars on Field, che cura i suoi interessi, ha fatto trapelare solo che ci sarà un evento legato al calcio, con molte stelle internazionali. Per questo si pensa che l’evento potrebbe essere collegato al suo addio al calcio. La stessa agenzia che difende gli interessi del camerunense ha organizzato nel 2018 la partita di addio al calcio di Pirlo. Sicuramente si tratterà di un evento di beneficenza.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)