Coronavirus, due medici francesi mandano su tutte le furie Eto’o: “Figli di…”

Samuel Eto’o è una furia. Sui social ha postato il video di due medici che parlano del coronavirus e che lo innervosisce non poco. I due medici stavano discutendo della malattia e hanno parlato della necessità di sperimentare il vaccino per la cura in Africa. Il professor Jean-Paul Mira, capo dell’unità di terapia intensiva dell’Ospedale Cochin di Paigi e il professor Locht appartenente all’Istituto di ricerca Inserm, hanno parlato della necessità di effettuare i test sull’efficacia del vaccino anti-Covid in Africa e l’ex nerazzurro li ha insultato su Instagram:

“Figli di p… siete solo mer**, l’Africa non è il vostro parco giochi”, ha scritto il camerunense che da sempre si batte per i diritti del suo popolo. Ma non è stato l’unico ex nerazzurro ad indignarsi. Anche Dacourt non ci è andato leggero: (Fonte: lequipe.fr)