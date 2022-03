Hall of Fame, Eto’o ringrazia l’Inter: “Grazie famiglia, riconoscimento incredibile”

L'ex attaccante ieri, con Materazzi e Sneijder, ha ritirato il premio per l'ingresso tra le leggende nerazzurre

Ieri parata di stelle sul prato del Meazza. A San Siro, per ritirare i premi destinati alle leggende dell'Inter che entrano a far parte - per volere dei tifosi - nella Hall of Fame nerazzurra. Sono spuntati dal passato e da una delle aree riservate di San Siro Materazzi, Sneijder ed Eto'o. Lo stadio ha cantato per loro e applaudito il loro passato indimenticabile in nerazzurro: tre eroi del Triplete, ognuno a modo suo. L'ex attaccante camerunense, che p resta legatissimo all'Inter e su Twitter ha ringraziato la società e gli interisti per l'accoglienza ricevuta: