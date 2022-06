Eto’o: “Onana fra i 3 migliori al mondo. Avrà lo stesso impatto di Julio Cesar”

È Samuel Eto'o il principale sponsor di Andre Onana: l'ex attaccante camerunense ha speso parole di elogio per il connazionale, che nella prossima stagione difenderà la porta dell'Inter. Queste le sue parole concesse al sito della Fifa: "Onana è uno dei 3 migliori portieri al mondo. Per me potrebbe anche essere il migliore di tutti. Il fatto che possa lanciare la palla a 60 metri e giocare come un giocatore di movimento in più è qualcosa di speciale. Appartengono a epoche diverse, ma per me è come Julio Cesar in termini di impatto".