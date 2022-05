Integration Heroes Match, Samuel Eto’o torna a San Siro e si porta dietro Messi

L'ex calciatore nerazzurro presenterà in questi giorni un match di beneficenza al quale prenderanno parte grandi campioni

Samuel Eto'o torna a giocare a San Siro e porterà con sé anche Messi. Succederà il 23 maggio quado si giocherà Integration Heroes Match, la partita di beneficenza pensata per raccogliere fondi per i bambini africani in condizioni disagiate. L'incasso sarà devoluto alla Fondazione guidata dall’attuale presidente della Federazione camerunese e a Slums Dunk, progetto dell'ex cestista dell'Olimpia Milano, Bruno Cerella.