Con l’avvicinarsi di Euro 2020 diminuisce sempre più il tempo a disposizione per Roberto Mancini per comporre la lista dei 23 Azzurri che disputeranno la competizione contintentale. Pochi i dubbi del ct della Nazionale: secondo il Corriere dello Sport fra i convocati ci saranno sicuramente due calciatori dell’Inter, Nicolò Barella e Stefano Sensi. In lizza per un posto nella spedizione azzurra anche Danilo D’Ambrosio e Cristiano Biraghi.