Euro 2020, i complimenti dell’Inter a Skriniar: “Gol come quello all’Atalanta”

L'Inter si è congratulata con il difensore Milan Skriniar dopo la rete decisiva nella gara d'esordio a Euro 2020 della Slovacchia

Un gol dei suoi, per certi versi simile a quello segnato in questa stagione contro l'Atalanta . Quando Milan Skriniar sale nell'area avversaria ha il radar, sente il pallone. E i suoi colpi, non solo di testa, non sono mai banali. Un destro bellissimo, dopo un controllo volante: stop e tiro, da centravanti, all'angolino. Eccolo qui, il gol con cui Skriniar regala alla Slovacchia la vittoria per 2-1 sulla Polonia nella prima giornata del Gruppo E agli Europei.

Il pareggio della Polonia in avvio di ripresa con il granata Linetty. Polonia che però resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Krychowiak. Al 69' la perla di Skriniar: raccoglie un corner dalla destra, stoppa e colpisce da circa 15 metri, trovando l'angolo giusto, per il 2-1 finale (del Gruppo E fanno parte anche Spagna e Svezia). Per il difensore nerazzurro 90' in campo e il riconoscimento di STAR OF THE MATCH, il miglior giocatore della partita!