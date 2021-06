Euro 2020/ Inghilterra-Croazia 1-0: sconfitta all’esordio per Perisic e Brozovic

A Wembley una rete di Sterling decide il primo match del Gruppo D dell'Europeo2021

L'Inghilterra si è aggiudicata il primo match del Gruppo D della fase a gironi dell'Europeo. In attesa del confronto di domani tra Repubblica Ceca e Scozia, gli inglesi si sono portati in vetta, battendo la Croazia, grazie alla rete di Sterling al 57'. Ivan Perisic è rimasto in campo per tutta la gara (arbitrata da Orsato), mentre Brozovic è stato sostituito al 70' per far spazio a Vlasic. In campo fino all'85' anche l'ex Inter Mateo Kovacic.