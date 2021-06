Euro 2020, Lazaro dopo Austria-Slovacchia: “C’è da lavorare, ma ci sono aspetti positivi”

Il commento del calciatore dell'Inter Lazaro dopo la sfida tra la sua Austria e la Slovacchia, test amichevole in vista di Euro 2020

Valentino Lazaro si prepara a Euro 2020 prima di tornare all'Inter. L'esterno austriaco, che tornerà alla Pinetina dopo l'esperienza in prestito al Borussia Monchengladbach nell'ultima stagione, è stato selezionato dal commissario tecnico dell'Austria Foda in vista dell'Europeo.