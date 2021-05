GdS – Euro 2020, Mancini vuole Sensi a tutti i costi: niente lesione, decisivi…

Gli esami hanno escluso la lesione per il centrocampista dell'Inter Sensi, che spera di recuperare per l'Europeo

La Gazzetta dello Sport spiega la situazione del calciatore marchigiano: "Per Stefano Sensi si era temuto il peggio che non è stato ancora scongiurato, ma il centrocampista può sperare di farcela per l’Europeo. Era uscito nel primo tempo della gara di domenica contro l’Udinese, sentendo un fastidio alla gamba destra. Gli esami effettuati ieri mattina hanno confermato “un’elongazione all’adduttore pre-inserzionale lungo”, dunque non una vera e propria lesione muscolare. Sensi era all’Humanitas di Milano anche per sottoporsi, come gli altri azzurri dell’area Nord Italia, alla seconda dose del vaccino anti Covid, prima della partenza, ieri sera, per il preritiro della Nazionale in Sardegna: con lui, non casualmente, entrambi i responsabili delle aree mediche, quella dell’Inter e quella della Nazionale, il professor Volpi e il professor Ferretti".