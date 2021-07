Euro 2020/ Repubblica Ceca-Danimarca 1-2: la nazionale di Eriksen in semifinale

Prosegue l’ottimo percorso dei danesi all’Europeo: in semifinale affronteranno una tra Ucraina e Inghilterra

Continua l’ottimo percorso della Danimarca agli Europei. La nazionale di Eriksen ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1 ed è volata in semifinale, dove affronterà la vincente tra Ucraina e Inghilterra. In rete Delaney e Dolberg nel primo tempo, inutile il gol di Schick al 49’.