"Abbiamo molti giocatori che giocano per i top club europei e relativamente pochi giocatori della Eredivisie - ha detto il difensore centrale del Bayern Monaco - questo la dice lunga sul nostro livello. Penso che siamo difficili da battere". Per de Ligt "il fatto che non abbiamo vere e proprie stelle può essere un vantaggio. Ci stiamo divertendo come gruppo e tutti vanno d'accordo".