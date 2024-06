La Germania rispetta i pronostici. Nella sfida degli ottavi di finale contro la Danimarca, i padroni di casa al Signal Iduna Park hanno vinto per 2-0. Primo tempo condizionato dal maltempo con l'arbitro Oliver costretto a sospendere la gara per quasi mezzora. Succede tutto nella ripresa con i danesi che passano in vantaggio con Andersen, ma dopo un controllo al Var il gol viene annullato per fuorigioco.