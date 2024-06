Euro 2024 – Spagna, buona la prima: battuta la Croazia con un netto 3-0

Il 3-0 è firmato da Dani Carvajal, imbeccato da Yamal: il terzino del Real si inserisce e chiude i conti. Nel finale rigore per la Croazia con Petkovic che sbaglia il rigore, ma sulla ribattuta trova comunque il gol a porta vuota, imbeccato da un assist di Perisic. Tuttavia, in occasione del tocco in area l'ex Inter era in posizione irregolare e gol annullato. Entrambe appartengono al gruppo B, lo stesso di Italia e Albania, in campo alle 21.