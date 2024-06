Domani a Berlino sarà il confronto numero 62 tra Svizzera e Italia e il bilancio è nettamente in favore degli azzurri visto che solo in otto occasioni, l'ultima 31 anni fa, l'Italia è uscita sconfitta dal campo. Gli esperti Sisal ritengono l'Italia, per questi ottavi di finale di Euro 2024, favorita a 2,45 contro il 3,30 della Svizzera mentre si scende a 2,90 per il pareggio. Bilancia che pende dalla parte azzurra anche per il passaggio ai quarti, 1,75 rispetto al 2,10 elvetico. Non è escluso che la sfida possa proseguire oltre il novantesimo, ipotesi supplementari a 2,90 mentre si sale fino a 5,00 per una soluzione ai calci di rigore. Nei 15 confronti più recenti, solo in tre occasioni sono state segnate complessivamente più di tre reti: normale che l'Under, a 1,47, si faccia preferire di molto all'Over, offerto a 2,50. Nell'ultimo Europeo, l'Italia chiuse la sfida con la Svizzera con la porta inviolata: un altro clean sheet di Donnarumma è dato a 2,45. Un gol dalla panchina, a 2,25; una chiamata del VAR, a 3,00, ma anche un calcio di rigore offerto a 2,75.