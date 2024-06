Non è ancora al 100% Federico Dimarco. Ha stretto i denti e giocato contro la Croazia, ma l’esterno dell’Inter è in dubbio per la Svizzera ora. Come riporta Sky, il ct della Nazionale Spalletti tiene sotto controllo le sue condizioni (non ha ancora recuperato pienamente dalla botta ricevuta con la Spagna). Continua ad avere fastidio e in giornata sono previsti altri esami di controllo in vista degli ottavi di finale in programma domani.