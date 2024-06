"Parlo raramente dell'arbitraggio ma quanto accaduto ha chiaramente deciso il corso della partita. Questo è molto frustrante per la mia squadra. Il calcio non dovrebbe essere così". Il ct della Danimarca non ha mandato giù i verdetti emessi dai controlli alla Var nell'ottavo di finale contro la Germania a Dortmund, che in una manciata di minuti hanno portato dal possibile vantaggio col gol di Andersen, annullato per fuorigioco millimetrico, alla rete su rigore di Havertz per un mani dello stesso difensore danese.