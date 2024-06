Euro 24 – Italia, Spalletti apre l’allenamento al pubblico a Iserlohn

Il commissario tecnico ha voluto ringraziare i tifosi per il grande apporto ricevuto.

Quello che sta per cominciare a Iserlohn sarà un allenamento degli azzurri, reduci dalla qualificazione a Lipsia dopo il pari 1-1 con la Croazia, completamente aperto al pubblico. Questo per decisione del commissario tecnico Luciano Spalletti che ha voluto ringraziare i tifosi per il grande apporto ricevuto.