Qual. Euro U21, l’Italia batte 3-0 il Lussemburgo ed è prima. Esordio per Oristanio

Prosegue la corsa alla qualificazione agli Europei Under 21 dell'Italia di Nicolato. In Lussemburgo, gli 'Azzurrini' si impongono col risultato di 3-0 grazie alle reti di Vignato, Pellegri e Gaetano. Debutto nella ripresa per Gaetano Oristanio, subentrato come Sebastiano Esposito, mentre Pirola ha disputato tutti i 90 minuti.