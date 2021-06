Euro2020, Perisic segna ancora: 3-1 Croazia e ottavi. Ok l’Inghilterra

I risultati delle gare di stasera

3-1 fondamentale della Croazia sulla Scozia che permette ai ragazzi di Dalic di strappare il pass per gli ottavi di finale dell'Europeo. Apre le danze il gol di Vlasic, pareggiato poi da McGregor: ma nel secondo tempo ci pensano prima Luka Modric con un gol meraviglioso d'esterno e il colpo di testa del solito Ivan Perisic (in campo 81 minuti, mentre Marcelo Brozovic 90) a consegnare il passaggio del turno alla nazionale croata. Nell'altra gara della serata, invece, basta il gol di Raheem Sterling alla Repubblica Ceca per assicurare il primo posto del girone alla squadra di Southgate.