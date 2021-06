Il risultato della gara delle 21

Altro risultato deludente per la Spagna, che dopo il pari con la Svezia si trova stoppata anche dalla Polonia. Al gol di Alvaro Morata risponde infatti quello di Robert Lewandowski: per la Roja anche un rigore sbagliato da Gerard Moreno. La squadra di Luis Enrique si porta quindi a due punti in classifica, mentre quella di Paulo Sousa a uno. Ancora tutto da definire l'esito finale del girone.