Si è chiusa oggi la prima giornata anche del Gruppo E di Euro2024. Dopo il 3-0 della Romania sull'Ucraina, la Slovacchia ha battuto il Belgio per 1-0. Decisiva la rete di Schranz all'ottavo del primo tempo, ma non solo. Nel match che ha visto di fronte i due ex Inter Skriniar e Lukaku, il belga ha mostrato il lato peggiore di sé: ben quattro le occasioni clamorose sbagliate e due gol annullati (uno per fuorigioco, l'altro per un tocco di mano di Openda).