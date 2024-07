Un gol di Williams e quello decisivo di Oyarzabal regalano l'Europeo alla Spagna, il quarto della sua storia, nessun'altra ha vinto tanti titoli europei. Per l'Inghilterra di Southgate seconda sconfitta in finale dopo quella con l'Italia di tre anni fa (nel torneo del 2020 che si è giocato nel 2021.ndr). La squadra di De La Fuente ha trionfato in un torneo in cui è riuscita a imporsi con gioco e talento. Primo tempo fatto di equilibrio e con poche chance da ambo le parti. E brutta notizia alla fine della prima frazione di gioco con Rodri che deve lasciare il campo e lo deve sostituire Zubimendi.