Fatih Terim, ex ct della Turchia, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Possiamo vincere. Rispetto al 2008 qui il percorso è più semplice. Se superiamo l'Olanda, abbiamo Inghilterra o Svizzera. Tutte meritano rispetto, ma non sono imbattibili. Io sarò in Qatar a commentare. Mi aspetto di farlo anche in semifinale".