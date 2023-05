Euroderby, Calabria: “Pressione enorme e occasione unica. Non vedo l’ora di viverlo”

In una lunga intervista al quotidiano spagnolo As, il giocatore rossonero ha parlato anche dell'atteso euroderby

In una lunga intervista al quotidiano spagnolo As, Davide Calabria ha parlato anche dell'atteso euroderby . A proposito della Champions League, il giocatore rossonero ha dichiarato: "È la competizione più importante, ma dobbiamo considerarla come un punto di partenza e consolidarci, disputando questa competizione ogni anno".

"Ogni derby porta una pressione enorme e giocarlo in Europa è un'occasione unica. È qualcosa che andrà oltre il calcio, ma quello che amo è che c'è rivalità e, allo stesso tempo, enorme rispetto tra le due squadre. Non vedo l'ora di viverlo".

Nei quarti di finale ha dovuto limitare Kvaratskhelia.

"Abbiamo preparato bene come fermarlo a livello di squadra, chiudendo ogni spazio. È un giocatore che ha dimostrato di essere un top player appena arrivato in un club che ha fatto un campionato fantastico, che meritava di vincere e bisogna congratularsi con lui. Nell'uno contro uno è formidabile, ce ne sono pochi in Europa come lui. È stato bellissimo e stimolante".