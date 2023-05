Euroderby, Pellegatti: “Leao? Per mercoledì molto difficile, sarà usata prudenza”

Intervenuto in collegamento con Pressing, Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato così delle condizioni di Rafael Leao in vista del derby di mercoledì: "Oggi non succederà nulla, martedì ne sapremo di più: potrebbe esserci un provino mercoledì. La tendenza è di essere molto prudenti: questo è il primo tempo di un derby importante. Se domani ci fosse la finale, probabilmente lo metterebbero in campo: ma visto che c'è il ritorno e il campionato da finire, si userà la massima prudenza. Non è vero che non ci siano speranze per mercoledì, ma in questo momento è molto difficile".