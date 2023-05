Euroderby, Tonali: “Ci crediamo. Sarà gara fondamentale per noi. Ha fatto male…”

Alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League tra Inter-Milan, il giocatore ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport

Alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League tra Inter-Milan, Sandro Tonali ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. "Come abbiamo visto quest'anno abbiamo avuto la forza di ripartire dopo prestazioni non bellissime in campionato, in Champions. Lo abbiamo fatto col Tottenham, col Napoli e speriamo di farlo anche domani. Dobbiamo fare qualcosa di più del 100%. È la partita più importante di tutti e più difficile di tutti. Partiamo sotto di due gol e questo influenzerà qualcosa, ma dobbiamo entrare in campo e dare il 110% tutti".

"Quanto ho sofferto dopo l'andata? Tanto. Ha fatto male prendere due gol così, in tre minuti e ha fatto male non riuscire a fare gol dopo una reazione nel secondo tempo. Dopo il secondo gol abbiamo messo un punto dopo il secondo gol e creare occasioni. Quanto ci crediamo? Tanto. Sarà una partita fondamentale per noi, un gol può cambiare la gara. Dobbiamo entrare in campo concentrati. L'inizio è una delle cose più importanti e lo abbiamo visto all'andata. Dovremo cercare di non sbagliare magari facendo noi un inizio forte".

"La testa è libera, abbiamo la forza di liberare la testa dopo due sconfitte. Siamo tutti unite ed è una delle cose più importanti in questi momenti. Non bisogna mollare di un centimetro per tutti i 90'. Questa gara ha un peso elevato per l'importanza che può dare a un milanista. Non dobbiamo scendere in campo con il peso della gara sulle spalle, ma liberi di testa facendo la nostra partita. Come passa il tempo? Uno ci pensa, il tempo passerà lento. Saremo tutti qui a Milanello".