EDICOLA CDS – Euronapoli, Spalletti raddoppia: pronto l’assalto alla Champions

"Euronapoli". Recita così il titolo della copertina in prima pagina sul Corriere dello Sport. "Domina in Serie A, non ha eguali nelle leghe top: sognare è un dovere. Spalletti raddoppia: pronto l'assalto alla Champions". Si parla anche di Lazio e Juve, oltre che di Zaniolo, più vicino al Galatasaray.