Europa League, l’Atalanta pareggia a Lipsia: non basta il gran gol di Muriel

Ritmi alti e tante occasione nel primo atto dei quarti di finale: bergamaschi in vantaggio, poi la reazione dei padroni di casa

Termina 1-1 l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Lipsia e Atalanta. Gara divertente e ricca di occasioni, tra due squadre che non hanno rinunciato ad attaccare. Passano in vantaggio gli uomini di Gasperini grazie a un gran gol di Muriel, che salta un avversario e scarica un destro potente e preciso che si infila all'incrocio dei pali. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa: Musso respinge un rigore di Andrè Silva e anche il successivo tentativo di testa di Orban, ma non può nulla sulla sfortunata deviazione di Zappacosta su cross di Angelino. Tra due settimane a Bergamo la resa dei conti.