Europa League, Lazio-Marsiglia 0-0: biancocelesti momentaneamente in vetta

Nessun gol ma diverse occasioni all'Olimpico nel match appena terminato in Europa League

Termina a reti inviolate Lazio-Olympique Marsiglia di questa sera. Gara comunque con diverse occasioni da una parte e dall'altra, con un gol annullato a Immobile per fuorigioco dal VAR. I biancocelesti di Sarri raggiungono momentaneamente il Galatasaray in vetta al girone con 4 punti, in attesa del match tra i turchi e la Lokomotiv Mosca.